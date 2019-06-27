مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

دانت مصر التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا العاصمة التونسية اليوم الخميس، وأسفرا عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين.

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وقدم البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، "خالص التعازي لذوي الضحايا"، وعبر عن "تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين".

وجدد البيان "تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها".

وهز انفجاران انتحاريان اليوم الخميس، العاصمة التونسية، الأول نفذه انتحاري في شارع شارل ديغول، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 12 شخصا (9 أمنيين و3 مدنيين).

المصدر: RT