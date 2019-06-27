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جرحى بتفجيرين انتحاريين وسط العاصمة التونسية

أخبار العالم العربي

جرحى بتفجيرين انتحاريين وسط العاصمة التونسية
Reuters
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هز انفجاران انتحاريان اليوم الخميس، العاصمة التونسية، الأول نفذه انتحاري في شارع شارل ديغول، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.

واستهدف الانتحاري الأول سيارة للشرطة في وسط العاصمة. وتزامن ذلك مع تفجير ثان وقع بالقرب من مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن التفجيرين أسفرا عن إصابة 12 شخصا (9 أمنيين و3 مدنيين).

وذكر شهود عيان أن التفجير الانتحاري الأول وقع في تقاطع شارع فرنسا وطريق شارل ديغول وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.

هذا وقد استهدف هجوم مسلح في وقت سابق اليوم محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، نفذته مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.

المصدر: RT + وكالات

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