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مصادر لـ RT: الأمن المصري يتصدى لهجوم على حاجز أمني بالعريش ويوقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين

أخبار العالم العربي

مصادر لـ RT: الأمن المصري يتصدى لهجوم على حاجز أمني بالعريش ويوقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أفادت مصادر لـ RT بتصدي الأمن المصري لهجوم على حاجز أمني بالعريش، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين

وقالت مصادر متطابقة وشهود عيان إن الأمن المصري تصدى لهجوم إرهابي على كمين في العريش وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكدت إغلاق عدد من المحال التجارية والشوارع وفرض طوق أمني على المنطقة وتمشيطها بحثا عن مسلحين اختبؤوا في المنطقة.

المصدر: RT

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