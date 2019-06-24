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موسكو: مستعدون لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية

أخبار العالم العربي

موسكو: مستعدون لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو مستعدة لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية، بما يخدم الأمن في الشرق الأوسط والمنطقة.

وأشار شويغو خلال مباحثات "2+2" في موسكو إلى أن مصر تلعب دورا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعد نموذجا للاستقرار في ظل هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها لعالم العربي، والتدهور الكبير في بعض الدول العربية.

وتابع: وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية دور كبير في استقرار المنطقة، ونحن مستعدون لترسيخ القدرات الدفاعية المصرية، وندعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب الدولي وعودة الوضع في سيناء إلى طبيعته.

المصدر: RT

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