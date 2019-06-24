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بوتين يستحدث ملحقية عسكرية في قطر

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بوتين يستحدث ملحقية عسكرية في قطر
Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما باستحداث ملحقية عسكرية في السفارة الروسية لدى قطر، في إشارة لنية موسكو تعزيز التعاون العسكري والتقني مع الدوحة.

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وجاء في نص المرسوم: "قررنا لضمان الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية افتتاح ملحقية عسكرية تلحق بالسفارة الروسية في دولة قطر وقوامها ضابط جوي، وضابط بحري، وملحق عسكري مساعد".

وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الخارجية تقضي بتبادل المذكرات مع دولة قطر، والاتفاق معها على الإنشاء المتبادل للملحقيتين العسكريتين في السفارة الروسية في دولة قطر، وفي سفارة دولة قطر لدى روسيا.

وجاء في المرسوم، أنه سيتم تخصيص الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ هذا المرسوم من موازنة وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: "إنترفاكس"

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