أمير قطر يعبر عن دعمه لخطوات بوتين في الشرق الأوسط

التقى رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أنه عبر عن دعمه للخطوات التي يتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط.

ووصل فولودين إلى قطر اليوم السبت على رأس وفد من مجلس الدوما في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال الجمعية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال لقائه أمير قطر سلمه فولودين رسالة تحية من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال فولودين للصحفيين عقب لقائه أمير قطر إنه أشاد بمستوى العلاقات بين روسيا وبلاده، و"عبر عن دعمه للخطوات المتخذة من قبل الرئيس بوتين في منطقة الشرق الأوسط، كما ثمن عاليا العلاقات بين برلماني البلدين وتحديدا جهود النواب ولجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الدوما والرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية على المستوى البرلماني وإقامة أشكال جديدة من التعاون".

وتستغرق زيارة الوفد البرلماني الروسي للدوحة يومي الـ6 والـ7 من أبريل الجاري، ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الدوما كلمة في الجلسة العامة للجمعية الحالية للاتحاد البرلماني الدولي.

duma.gov.ru

المصدر: RT + نوفوستي



