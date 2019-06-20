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موسكو تعلن عن لقاء بصيغة 2+2 بين وزراء دفاع وخارجية روسيا ومصر في 24 يونيو

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موسكو تعلن عن لقاء بصيغة 2+2 بين وزراء دفاع وخارجية روسيا ومصر في 24 يونيو
Reuters zuz
وزيرا خارجية مصر وروسيا (أرشيف)
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تحتضن العاصمة الروسية موسكو لقاء بين وزيري خارجية روسيا ومصر، سيرغي لافروف، وسامح شكري، ووزيري دفاع البلدين سيرغي شويغو، ومحمد زكي في 24 يونيو.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية الخميس، إن اجتماعين منفصلين سيعقدان إلى جانب اجتماع مشترك بصيغة 2+2، حيث من المنتظر مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأزمات في سوريا وليبيا والسودان.

كما سيتطرق الطرفان إلى المسائل الأمنية في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وسيبحث الوزراء مختلف قضايا التعاون والتنسيق بين البلدين، من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة.

المصدر: وكالات

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