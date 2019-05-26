مصر تفتح آفاقا جديدة للتعاون الصناعي المشترك مع روسيا

أكد رئيس الهيئة العربية المصرية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس على أهمية تعزيز التعاون مع روسيا، مشددا على أهمية عودة الشركات الروسية للسوق المصري للتعاون في مجالات التصنيع.

وبحث التراس، خلال استقباله الملحق التجاري في سفارة روسيا لدى مصر، نيكولاي آصلانوف، هو ووفد شركة "غاز غروب"، التعاون في عدد من مجالات صناعة السيارات، مؤكدا "تسهيل أساليب التعاون في جميع مجالات التصنيع"، وأن هناك "قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين" لتعزيز أواصر العمل في المستقبل.

وأشار رئيس الهيئة العربية المصرية للتصنيع، إلى أنه بحث مع الوفد الضيف التعاون في مجال صناعة الميكروباص والمركبات بأنواعها المختلفة، مشددا على أهمية تعميق نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيدا بجودة وكفاءة الصناعات الروسية في مجالات متعددة من الصناعات المدنية.

وأعرب التراس، عن تطلع القاهرة للتعاون والتصنيع المشترك مع موسكو في جميع مجالات الصناعة وتوفير كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية في مصر.

من جانبه، أوضح الملحق التجاري الروسي، أن "الشركات الروسية متحمسة للمشاركة باستثماراتها وإمكاناتها الصناعية والتكنولوجية في عدة مشاريع في مصر".

وقال آصلانوف: "تعرفنا على أنشطة الهيئة العربية للتصنيع وخططها المستقبلية، ونتطلع إلى المزيد من أوجه التعاون في العديد من المجالات الصناعية خاصة أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية وستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون".

وأشاد الجانبان بقوة ومتانة العلاقات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وبدعمهما لمجال الصناعة في البلدين.

المصدر: RT