إسرائيل تسلم الأردن مواطنا احتجزته بسبب عبوره الحدود

أعلنت السلطات الأردنية أن السلطات الإسرائيلية سلمتها اليوم الأربعاء مواطنا احتجزته في وقت سابق بعد عبوره حدود إسرائيل.

وقال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان سلمان القضاة، في بيان صحفي أصدره مساء الأربعاء، إن "السلطات الأردنية تسلمت قبل قليل المواطن الأردني الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية اليوم بعد عبوره الحدود".

وأضاف القضاة أن "الإفراج عن المواطن وإعادته جاء نتيجة جهد متواصل ومتابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية والسفارة الأردنية في تل أبيب"، موضحا أنه "قد تبين أن المواطن عبر الحدود بطريق الخطأ بعد أن ضل طريقه".

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع بشكل حثيث احتجاز أحد المواطنين الأردنيين في إسرائيل وذلك بعد عبوره متسللا الخط الحدودي في المنطقة الجنوبية.

المصدر: RT