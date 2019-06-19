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القاهرة تتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسييس وفاة مرسي بشكل طبيعي للافتراء على مصر

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القاهرة تتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسييس وفاة مرسي بشكل طبيعي للافتراء على مصر
Reuters Mohamed Abd El Ghany
وزارة الخارجية المصرية
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دانت وزارة الخارجية المصرية تشكيك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أسباب وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، واتهمت المفوضية بالتسييس المتعمد لحالة وفاة طبيعية.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار، أحمد حافظ، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة مرسي أول أمس الاثنين في قاعة المحكمة.

ودان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من "إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري".

واعتبر أن تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان "محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك، بل وجهل تام بالحقائق".

المصدر: RT

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