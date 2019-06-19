مشهد قصير لمعركة حامية على تخوم طرابلس!

نشر موقع الكتيبة 140 التابعة لـ"الجيش الليبي" مقطع فيديو لاشتباك قوي في أحد محاور القتال بجنوب العاصمة طرابلس.

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ولم يحدد المصدر موقع الاشتباك، إلا أنه على الأرجح في منطقة عين زارة، حيث تقول مصادر عسكرية إن وحدات "الجيش" حققت مؤخرا بعض التقدم في اتجاه المدينة.

وتركز القتال خلال اليومين الماضيين على القصف الجوي المتبادل، حيث كثف طيران حكومة الوفاق غاراته على تمركزات "الجيش" جنوب العاصمة وشن غارات عنيفة على مواقع في مدينة غريان الجبلية إلى الجنوب من طرابلس.

وفيما أعلنت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير آليات عسكرية على مرتفعات غريان كانت في طريقها إلى مركز غرفة عمليات "الجيش" في المنطقة، أعلن "الجيش الوطني" أن قافلة تحمل شحنة وقود ومحروقات وزيوت وغاز طهي ومولدات ومواد غذائية ومعدات طبية ومستلزمات أخرى مقدمة للمنطقة الغربية تعرضات لعمل تخريبي جنوب غريان.

وشن بالمقابل الطيران الحربي التابع لـ"الجيش" غارات مضادة استهدفت إحداها موقعا لقوات الوفاق في مدينة تاجوراء، الواقعة شرق العاصمة طرابلس،

ولا تزال الاشتباكات بين الطرفين متواصلة جنوب طرابلس حول مطار طرابلس الدولي، وخلة الفرجان وطريق السواني، ويعلن كل طرف منهما باستمرار تحقيق مكاسب على حساب خصمه الطرف الآخر، ويتوعد كل منهما الآخر بقرب هزيمته وطرده نهائيا من المنطقة.

المصدر: RT