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ليبيا.. تجدد الاشتباكات في محيط العاصمة طرابلس

أخبار العالم العربي

ليبيا.. تجدد الاشتباكات في محيط العاصمة طرابلس
Reuters / Goran Tomasevic
اشتباكات في ليبيا - أرشيف -
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تجددت اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة في محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس مساء الاثنين.

وقال مصدر عسكري لـRT إن الاشتباكات تركزت في محور "الخلاطات" و"عين زارة" بالقرب من الاستراحة الحمراء.

وأضاف المصدر أنهم لا زالوا يحافظون على تمركزاتهم التي حققوها خلال اليومين الماضيين.

هذا وأعلنت "قوات حكومة الوفاق" أنها غنمت آليات عسكرية من "قوات الجيش الوطني"، بعد اشتباكات عنيفة في محور طريق المطار الدولي.

يشار إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي يكثف تحليقه في سماء طرابلس ويشن عدة غارات جوية على مواقع في محيط العاصمة.

المصدر: RT

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