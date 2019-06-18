توعدت جماعة "أنصار الله" الحوثية بأن تكون المطارات والموانئ الإماراتية أهدافا جديدة لقواتها، التي كثفت في الأسابيع الماضية هجماتها على السعودية.

وقال وكيل وزارة الإعلام للحكومة اليمنية التابعة للحوثيين والمتمركزة في عاصمة البلاد صنعاء، نصر الدين عامر، في حديث لوكالة "فارس" الإيرانية: "حرب التحالف بزعامة السعودية دخلت عامها الخامس، وما زالت هذه الحرب تواصل قتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء، والضحايا في ارتفاع مستمر، في حين يفرض المعتدون حصارا شاملا على الشعب اليمني".

وأضاف عامر: "عمليات الجيش اليمني تأتي في إطار الحق الطبيعي بالرد على هذا العدوان، لكي تدفع الدول المعتدية إلى وقف هجماتها على الشعب اليمن وتنهي الحصار. وستستمر هذه الهجمات حتى يتحقق هذا الهدف، وسيتم تحقيقه قريبا".

وردا على سؤال بشأن الخطوة القادمة للقوات المسلحة الموالية للحوثيين ضد دول التحالف العربي، قال المسؤول: "لا شك أنه ستزداد الهجمات الجوية لوحدات الطائرات المسيرة ووحدة الصواريخ للجيش اليمني. وعلى الصعيد الميداني كذلك، فإن الجيش ينفذ عمليات وهجمات نوعية في الحدود، وفي الداخل أيضا يقوم بمواجهة تامة مع العملاء والمسلحين التابعين للتحالف بقيادة السعودية".

وتوعد عامر بأن تستهدف قوات الحوثيين، في عملياتهم القادمة، المطارات والموانئ الإماراتية بالصواريخ والطائرات المسيرة، إذا استمرت الإمارات "بالعدوان ودعم المجموعات الإرهابية" في اليمن.

وأشار إلى أن "جميع الخيارات متاحة في مواجهة دول العدوان"، معتبرا أن قوات الحوثيين تمكنت من "إرباك معادلات دول العدوان".

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل الإمارات ثاني أكبر قواته العسكرية عمليات واسعة ضد الحوثيين منذ مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي.

وكثفت قوات الحوثيين في الأسابيع الأخيرة كثيرا هجماتهم على الأهداف التي تعتبرها عسكرية داخل الأراضي السعودية، فيما سبق أن تعهدت أيضا باستهداف المواقع الحساسة في الإمارات.

المصدر: فارس + وكالات