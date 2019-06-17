الحوثيون يتوعدون السعودية بعمليات تطال أهدافا حساسة غير متوقعة في المملكة

توعدت جماعة "أنصار الله" الحوثية بأن عمليات قواتهم ضد السعودية لن تقتصر على مطارتها وإنما ستطال أهدافا حساسة أخرى في أراضي المملكة تفاجئ سلطات البلاد.

وقال الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "العملية التي استهدفت مطار أبها بطائرات قاصف k2 استهدفت مدرج الإقلاع والهبوط وكانت عملية ناجحة".

وأضاف سريع: "وبهذا فإننا إذ نعلن اليوم أن مطارات أبها وجيزان ونجران أصبحت غير آمنة وستستهدف بشكل دائم ومتواصل نتيجة لاستمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم على الشعب اليمني واستخدامها من قبل العدو في عملياته العسكرية منذ بدء العدوان وحتى الآن".

وجدد المتحدث باسم قوات الحوثيين "نداءهم للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن هذه المطارات".

وختم بقوله: "ننوه إلى أن الرد على العدوان لن يكون محصورا على هذه المطارات فحسب بل إن عملياتنا ستطال أهدافا حساسة في أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين.

وتصعد جماعة "أنصار الله"، منذ منتصف مايو الماضي، هجماتها على منشآت حيوية في السعودية، بطائرات مسيّرة، بدءا بمحطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف داخل منطقة الرياض في 14 مايو، وقصف مطار نجران في 21 و22 و23 من الشهر ذاته، وشن هجمات مماثلة في 26 مايو وفي يونيو الجاري على مطار جازان، واستهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في 10 يونيو الجاري، بالإضافة إلى قصف طال جانبا من مطار أبها بصاروخ مجنح نوع "كروز" وبطائرات مسيرة مفخخة.

وعلى خلفية تكثيف الحوثيين عملياتهم ضد مواقع داخل المملكة، تعهدت الحكومة السعودية باتخاذ إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات.

المصدر: RT + وكالات