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طائرات الحوثيين المسيّرة تضرب مطار أبها السعودي من جديد

أخبار العالم العربي

طائرات الحوثيين المسيّرة تضرب مطار أبها السعودي من جديد
Reuters Faisal al Nasser
مطار أبها السعودي - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية بشن هجوم جديد بطائرة مسيرة على مطار أبها في عسير جنوبي السعودية.

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وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة من طراز "K2".

ويأتي هذا الهجوم الجديد على مطار أبها بعد يومين من إعلان المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت، يوم الجمعة الماضي، 5 طائرات مسيّرة، أطلقها الحوثيون باتجاه مطار سعودي في جنوب غربي المملكة.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري أعلنت جماعة "أنصار الله" شن هجوم على مطار أبها بصاروخ كروز يمني الصنع، استهدف برج المطار، وقد أدى الهجوم إلى وقف الخدمة في المطار لساعات.

المصدر: سبأ والمسيرة

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