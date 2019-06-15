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الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة

اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية

أخبار العالم العربي

اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية
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استهدفت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم السبت، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في المنطقة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K" استهدفت مطاري أبها جازان.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام سعودية باعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية.

يتبع..

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