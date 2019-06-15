استهدفت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم السبت، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في المنطقة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K" استهدفت مطاري أبها جازان.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام سعودية باعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية.

يتبع..