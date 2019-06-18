الحوثيون: نفذنا 3 هجمات متتالية بطائرات "قاصف 2 K " على مطار أبها السعودي

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في صنعاء تنفيذ 3 عمليات متتالية بطائرات مسيرة من طراز "قاصف 2 K " على مطار أبها الدولي في السعودية.

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وقال المتحدث العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الطائرات المسيرة استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية.

وأضاف المتحدث أن مطار أبها أصيب بحالة من الشلل والانعدام التام للحركة الطبيعية التي كان عليها، خاصة في العمليات العسكرية للطيران الحربي.

وأكد أن الهجمات بالطائرات المسيرة ستستمر وتتصاعد مع تصعيد التحالف العربي بقيادة السعودية لغاراته التي بلغت 41 غارة خلال اليومين الماضيين، وسقط على أثرها قتلى وجرحى.

المصدر: RT