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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters FAISAL AL NASSER
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أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون، أمس باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن" تركي المالكي" إن القوات الجوية للتحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرتين المسيرتين المحملتين بالمتفجرات، في الأجواء اليمنية.

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وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة كانت تستهدف المنشآت المدنية ولم تحقق أهدافها، وقد تم كشفها وإسقاطها.

وشدد المالكي على أن التحالف العربي "مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية"، حسب تعبيره.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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