قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج، إن عملية ضرب الناقلتين التي تمت في خليج عمان، حدثت بدقة عالية.

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وأشار خلال حوار ضمن برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إلى أن "المنفذ لهذه العمليات والمسؤول عنها إيران وليست الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن الفترة المقبلة لن تشهد أية عمليات عسكرية في الخليج العربي، وأن واشنطن لا تريد الحرب في المنطقة، لأنها هي الخاسرة الأولى اقتصاديا".

وأوضح مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، أن "ترامب يريد أن يتم تعديل الاتفاقية النووية الخاصة بإيران، ومنعها من تصنيع سلاح نووي، وعدم تطوير الصواريخ الباليستية".

ونوه بأن "إيران هددت بأنها ستغلق مضيق هرمز، حيث تسيطر عليه إيران ويمر من خلاله 40% من حجم الطاقة في العالم".

وأوضح أن إيران تسيطر على مضيق باب المندب عن طريق الحوثيين الخاضعين لها، مؤكدا أنها بذلك تسيطر على أهم معابر مرور النفط إلى أوروبا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية