لواء عسكري سابق: الجيش المصري يتفوق على إسرائيل (فيديو)

قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج، إن بلاده اتجهت إلى تنويع مصادر تسليحها وعدم الاعتماد على أمريكا فقط، وتعتبر مصر القوة الرئيسية في الشرق الأوسط.

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وأشار فرج في مداخلة هاتفية لتلفزيون "الحياة اليوم" المصري، إلى أن مصر أكبر قوة عسكرية في المنطقة وتتفوق على إسرائيل في التصنيف العالمي، ومن أولى الدول في مكافحة الإرهاب.

ونوه بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الدفاع الصيني أمس، وهذه الزيارة أكدت أن العلاقات بين مصر والصين في غاية الأهمية، وخاصة فيما يتعلق بطريق الحرير الجديد، ويهم الصين التعاون مع مصر عسكريا في المنطقة.

وأكد أن الرئيس المصري أجرى مباحثات في غاية الأهمية خلال اليومين الماضيين، وفي مقدمتها القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.

المصدر: وكالات