اليمن.. عرس جماعي للحوثيين في الحديدة على وقع المعارك والغارات

شهدت محافظة الحديدة، في الساحل الغربي لليمن، عرسا جماعيا احتفل خلاله 40 عنصرا من جماعة "أنصار الله" بزفافهم، في فعالية تنظم للمرة الثانية بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.

وقال وزير الأشغال العامة في حكومة الحوثيين، غالب مطلق، "إن اليمنيين سيظلون صامدين، بوجه العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم والحصار بحقهم"، فيما أشار القائم بأعمال المحافظ، محمد عياش قحيم، إلى "أهمية الأعراس الجماعية، لتعزيز التكافل الاجتماعي، بما يخفف من تكاليف المهور والأعراس".

وأضاف قحيم أن "تنظيم العرس الجماعي الثاني، هو رسالة لقوى العدوان بصمود اليمنيين وممارسة حياتهم وتنظيم الأفراح، رغم استمرار العدوان والحصار"، مثمنا جهود "مؤسسة يمن ثبات" في تنظيم هذه المشاريع الخيرية والتكافلية بين مختلف شرائح المجتمع اليمني.

سبأ نت

المصدر: سبأ.نت







