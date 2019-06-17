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اليمن.. عرس جماعي للحوثيين في الحديدة على وقع المعارك والغارات

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اليمن.. عرس جماعي للحوثيين في الحديدة على وقع المعارك والغارات
Reuters
العرس الجماعي ردا على العدوان- صورة أرشيفية
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شهدت محافظة الحديدة، في الساحل الغربي لليمن، عرسا جماعيا احتفل خلاله 40 عنصرا من جماعة "أنصار الله" بزفافهم، في فعالية تنظم للمرة الثانية بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.

وقال وزير الأشغال العامة في حكومة الحوثيين، غالب مطلق، "إن اليمنيين سيظلون صامدين، بوجه العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم والحصار بحقهم"، فيما أشار القائم بأعمال المحافظ، محمد عياش قحيم، إلى "أهمية الأعراس الجماعية، لتعزيز التكافل الاجتماعي، بما يخفف من تكاليف المهور والأعراس".

وأضاف قحيم أن "تنظيم العرس الجماعي الثاني، هو رسالة لقوى العدوان بصمود اليمنيين وممارسة حياتهم وتنظيم الأفراح، رغم استمرار العدوان والحصار"، مثمنا جهود "مؤسسة يمن ثبات" في تنظيم هذه المشاريع الخيرية والتكافلية بين مختلف شرائح المجتمع اليمني.

اليمن.. عرس جماعي للحوثيين في الحديدة على وقع المعارك والغارات
سبأ نت
العرس في الساحل الغربي

المصدر: سبأ.نت



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