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قيادي حوثي يرد على تصريحات بن سلمان

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قيادي حوثي يرد على تصريحات بن سلمان
Reuters
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علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، على تصريحات صحفية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يخص الأزمة اليمنية.

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وكتب محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر" أن السعودية ترفض جميع الحلول السياسية، قائلا: "السعودية مع تحالف العاصفة هي من اختارت الحل العسكري في اليمن ورفضت الحلول السياسية".

كما اتهم الحوثي التحالف بدعم الإرهاب، بالقول: "تحالف العدوان داعم أساسي لملشنة المجاميع الإرهابية اليمنية".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" يوم أمس إن بلاده دعمت كل الجهود، التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مضيفا: "للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه"، مؤكدا أنه "لا مجال لاستمرار "الميليشيات" وبقائها خارج مؤسسات الدولة في اليمن، وضرورة مواصلة دعم اليمن لحماية استقلاله وسيادته مهما كانت التضحيات".

المصدر: وكالات 

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