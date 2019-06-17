قيادي حوثي يرد على تصريحات بن سلمان

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، على تصريحات صحفية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يخص الأزمة اليمنية.

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وكتب محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر" أن السعودية ترفض جميع الحلول السياسية، قائلا: "السعودية مع تحالف العاصفة هي من اختارت الحل العسكري في اليمن ورفضت الحلول السياسية".

٣)واليمن يامبس

بجيشه ومؤسساته العسكرية والمدنيةوالامنيةهي من تواجه قيادتكم للعدوان الأمريكي السعودي البريطاني الاماراتي وحلفائه في حرب غير قانونية كما صنفها الكونجرس،

وما أرتكبتم من مجازر وحصار،انتج أسوء ازمةانسانية حتى الان كانت كافية

لإيقاظ مشاعر نبلكم لو كنتم من دعاة السلام — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 16 июня 2019 г.

٢) النظام السعودي مع تحالف العاصفة هي من اختارت الحل العسكري في اليمن ورفضت الحلول السياسية وصرح المفواضين من الاصلاح وغيرهم بان من يأمرهم بعدم قبول الحل بموفنمبيك او تعز هي التوجيهات السعودية وهي موثقة وقدقال ابن عمر ان العدوان من اعاق الحل

والان من يرفض تنفيذاتفاق السويدأنتم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 16 июня 2019 г.

كما اتهم الحوثي التحالف بدعم الإرهاب، بالقول: "تحالف العدوان داعم أساسي لملشنة المجاميع الإرهابية اليمنية".

١)يا مبس

تحالف العدوان داعم أساسي لملشنة المجاميع الارهابيةاليمنية ومن يراجع مايحدث بالمناطق التي تحت الاحتلال يعلم يقينا ان مايحصل ليس اعادةإعمار

وانما زيادة احتلال من خلال مليشيات تتبع التحالف وتحمل توجهات ادلوجيةهدفها الاول التغيير الديموغرافي

بنظرة اقصائيةقائمة على الاستعلاء — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 16 июня 2019 г.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" يوم أمس إن بلاده دعمت كل الجهود، التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مضيفا: "للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه"، مؤكدا أنه "لا مجال لاستمرار "الميليشيات" وبقائها خارج مؤسسات الدولة في اليمن، وضرورة مواصلة دعم اليمن لحماية استقلاله وسيادته مهما كانت التضحيات".

المصدر: وكالات