بن سلمان: موقفنا فيما يتعلق بإنهاء الأزمة اليمنية واضح

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه لا مجال لاستمرار المليشيات وبقائها خارج مؤسسات الدولة في اليمن، مؤكدا مواصلة دعم اليمن لحماية استقلاله وسيادته مهما كانت التضحيات.

وقال بن سلمان في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن إن السعودية ستواصل كذلك "عملها على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وفي مجال إعادة إعمار المناطق المحررة"، مضيفا أن الهدف "ليس فقط تحرير اليمن من وجود المليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن".

وأضاف ولي العهد السعودي: "تم تحرير معظم أراضي اليمن، وقد دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه الكريم".

وأوضح أن هجوم الحوثيين على المنشآت النفطية ومطار نجران، و"تبجح القيادات الحوثية في تبنيه، هو أمر يثبت مرة أخرى أن هذه المليشيا لا تأبه بمصالح الشعب اليمني، وبأي مسار سياسي لحل الأزمة اليمنية. أفعالهم تعكس أولويات طهران واحتياجاتها، وليس صنعاء".

وأكد أن "عمليات التحالف بدأت بعد أن استنفد المجتمع الدولي كل الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية والمليشيا الحوثية".

وفيكما يتعلق بسبل الخروج من الأزمة اليمنية قال بن سلمان إن "موقفنا في التحالف فيما يتعلق بإنهاء الأزمة اليمنية واضح جداً، فنحن نؤيد جهود التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ونقبل مشاركة الأطراف اليمنية كافة في العملية السياسية، ولكن وفق ما نصت عليه المرجعيات الثلاث".

المصدر: الشرق الأوسط