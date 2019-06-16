الثني: مبادرة السراج جاءت في الوقت الضائع

وصف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بـ"المحاولة اليائسة في ظل تقدم قوات القيادة العامة نحو العاصمة طرابلس".

وقال الثني، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن "مبادرة السراج جاءت في الوقت الضائع"، مضيفا أنه كان عليه أن يقترحها سنة 2016، عندما شكلت حكومة وحدة وطنية حظيت بدعم دولي، إلا أنه لم ينفذ تعهداته بموجب اتفاق الصخيرات، وخصوصا ما يتعلق بحل المليشيات وتسليم أسلحتها واندماجها في مؤسسات الدولة الرسمية، حسب قوله.

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وأشار إلى أن طرح السراج جاء بعد إدراكه تخلي المجتمع الدولي عنه، وعجز المليشيات عن الصمود أمام تقدم "الجيش الليبي" في طرابلس.

وتابع الثني قائلا إن "السراج ليس صاحب قرار وسلطة حقيقية، لأن من يمتلك ذلك هم المليشيات الإرهابية التي تستغل واردات النفط في أعمالها التخريبية".

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة أن "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، ثبت سيطرته على جميع المواقع التي طرد منها المليشيات خلال المعركة، مشددا على أن "حرب العاصمة لم تنته بعد، وأن محاولات توريط الجيش الليبي فشلت".

وأوضح أن "المليشيات أرادت نقل المعركة لطرابلس من أجل تسجيل خسائر فادحة في عتاد "الجيش الوطني الليبي" وبصفوف المدنيين، إلا أنهم فشلوا في ذلك لعدم وجود حاضنة اجتماعية لهم"، لافتا إلى أن "المليشيات تتلقى الدعم المالي والعسكري من قطر وتركيا وأن السفن المحملة بالأسلحة المتنوعة تصل إلى مصراتة".

وتنص مبادرة السراج التي أعلنها على الدعوة لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية يجري من خلاله الاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء الانتخابات واعتماد القوانين الخاصة بها، ودعوة مجلس الأمن لاعتمادها وتشكيل لجان مشتركة بإشراف أممي لدعم هذه العملية وتفعيل الإدارة اللامركزية والمصالحة الوطنية.

المصدر: موقع "الوسط" الليبي