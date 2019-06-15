دانت مصر بشدة على لسان وزارة خارجيتها استهداف الحوثيين، مساء السبت، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة.

وجددت الوزارة، في بيان، تأكيد مصر على "دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها".

وشددت الخارجية المصرية على أن "تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكافة الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزائها".

كما أكد البيان على وقوف مصر مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.

وأعلنت قوات الحوثيين، مساء السبت، أنها استهدفت في عملية نوعية بواسطة طائرات مسيرة من طراز "قاصف k2"، مطاري أبها وجازان، زاعمة أن الهجوم أسفر عن خروجهما عن العمل.

من جانبه، ذكر التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواتها للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة مطلقة نحو منطقة أبها، دون الإشارة إلى الهجوم على مطار جازان.

المصدر: RT