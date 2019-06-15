أوقفت السلطات التونسية طاقم طائرة سعودية في مطار تونس قرطاج الدولي، للاشتباه بتورط أحدهم في الاعتداء على أحد الأشخاص داخل فندق بالقرب من منطقة قمرت (ضاحية تونس العاصمة).

ونقلت إذاعة موزاييك fm عن مصادر أمنية مطلعة، اليوم السبت، أنه "تم العثور على الشخص المتضرر، وهو أحد أفراد طاقم الطائرة بجانب المسبح في الفندق بحالة حرجة جدا نتيجة تعرضه لاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية، وتم نقله إلى المستشفى ويخضع حاليا لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش".

وأضافت الإذاعة أن كافة أفراد طاقم الطائرة يخضعون للاستنطاق حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء، وتقرر في الأثناء إلغاء الرحلة بانتظار نتائج التحقيق ومنع أفراد الطاقم من السفر.

المصدر: إذاعة موزاييك fm