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ألمانيا تمنح مستشار السيسي أعلى وسام في البلاد!

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ألمانيا تمنح مستشار السيسي أعلى وسام في البلاد!
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كرمت ألمانيا مستشار الرئيس المصري وخبير الأنفاق العالمي الدكتور هاني عازر، عبر منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

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وأعرب سفير مصر في برلين بدر عبد العاطي، عن سعادته البالغة لمشاركته مع السيدة وزيرة الدولة للهجرة وعدد من السياسيين وأعضاء البوندستاغ الألماني في حضور هذه الاحتفالية الهامة بتقليد المهندس المصري العالمي هاني عازر أعلى وسام من الرئيس الألماني فرانك شتاينماير.

وأضاف عبد العاطي خلال التكريم أنه يشعر بالفخر لحصول مواطن مصري متميز على هذا الوسام الرفيع، والذي يمثل تقديرا لإنجازاته المتعددة في ألمانيا سواء في مجال الأنفاق أو الكباري (الجسور)، ويعد تكريما لمصر التي أنجبت هذه الشخصية المتميزة.

المصدر: RT

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