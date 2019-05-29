مصر.. السيسي يعين مستشارا جديدا له لمدة عام واحد!
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارا له للتخطيط العمراني.
وجاء في القرار تعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن لمدة عام اعتبارا من 27 مايو 2019.
وعقد الرئيس المصري اجتماعا، أمس الثلاثاء، بحضور مستشاره الجديد لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير بالقرب من الأهرامات.
ووجه الرئيس المصري بضرورة الالتزام بالتوقيت والجداول الزمنية التي أقرت لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير.
المصدر: وكالات
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