أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الحادث الذي وقع في خليج عمان.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية: "مصر تتابع ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، وأسفر الهجوم عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن "مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسؤولية عن الحادث".

وشدد المتحدث على "إدانة مصر لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية في منطقة الخليج".

المصدر: RT