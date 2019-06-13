بريطانيا: نتواصل مع الشركاء الإقليميين بشأن حادث الناقلتين في خليج عمان

أبدت الحكومة البريطانية قلقها العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن تعرض ناقلتي نفط، اليوم الخميس، لهجوم من قبل جهة مجهولة في خليج عمان.

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وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، حسب وكالة "رويترز": "نشعر بالقلق العميق إزاء تقارير عن وقوع انفجارات واندلاع حرائق على متن السفينتين في مضيق هرمز. نتواصل مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة".

ووقع حادث اليوم بعد نحو شهر من تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة اللوم على إيران في ذلك الحادث.

وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان FRONT ALTAIR وKOKUKA COURAGEOUS اللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بإجلاء 44 بحارا من متن الناقلتين المنكوبتين القادمتين من قطر والسعودية.

المصدر: رويترز