ماذا حدث في خليج عمان ؟.. (تحديث مستمر)

صباحا .. أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط بخليج عمان إحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم باناما مسببا حريقا هائلا بإحدها مع إخلاء طاقم الناقلتين

متى وقع الحادث وأين؟

5:00 بتوقيت غرينيتش ذكرت وكالة "يونيوز"، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

5:30 أصدرت هيئة السلامة البحرية البريطانية، تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

5:45 توجهت سفينة إنقاذ إيرانية لتقديم المساعدة لناقلتي النفط بعد تلقيها إشارات استغاثة، وإحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال وإطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة

7:20 نقلت مصادر مطلعة عن اقتراب سفينة إنقاذ إيرانية من ناقلة "front altair"، التي أصيبت بحريق هائل، إذ شوهدت النيران على بعد ٣٠ كم من ميناء جاسك الإيراني جنوب البلاد.

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7:35 أعلن المتحدث باسم الاسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، أن القوات الأمريكية تلقت ندائي استغاثة في الساعة 6:12 و7:00 صباحا. وتوجهت للمساعدة.

7:45 أعلنت السلطات الإيرانية أنها أنقذت 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط المنكوبتين، ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوب إيران.

عائدية الناقلتين

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن إحدى ناقلتي النفط ترفع علم جزر مارشال، وكانت محملة بالإيثانول وتتجه من قطر نحو تايوان، وطاقمها يتكون من 23 بحارا، والناقلة الثانية "كوكاكاريدجس"، كانت ترفع علم باناما ومحملة الميثانول، وطاقمها متكون من 21 بحارا وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة.

المصدر: وكالات