نبيل شعث لـ RT: إسرائيل انتهكت الاتفاقات لخلق الفوضى في الضفة الغربية

قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، إن واشنطن تعمل لتدمير الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق أوسلو، مضيفا أن إسرائيل انتهكت الاتفاقات لخلق الفوضى في الضفة الغربية.

وقال شعث في مقابلة مع قناة RT، إن ترامب يحرك كبير مستشاريه وصهره جارد كوشنير وسفيره لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لخدمة "صفقة القرن".

وأضاف أن ترامب اعتمد على توصية من كوشنر قبل اعترافه بالجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية.

وتطرق شعث في حديثه إلى تصريحات السيفير الأمريكي لدى إسرائيل مؤخرا حول "حق إسرائيل في ضم أراض بالضفة الغربية" المحتلة، قائلا: "تصريحات السفير الأمريكي دليل على المخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي".

وفيما يخص مؤتمر البحرين الذي سيعقد هذا الشهر بدعوة من الإدارة الأمريكية، قال شعث إن الأردن لم تبلغ الجانب الفلسطيني رسميا بنيتها الذهاب إلى المنامة، معربا عن أمله في أن لا تقوم بهذه الخطوة.

المصدر: RT