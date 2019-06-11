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العاهل الأردني: هناك حملة للتشكيك في المملكة ومؤسساتها خلال السنتين الأخيرتين

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العاهل الأردني: هناك حملة للتشكيك في المملكة ومؤسساتها خلال السنتين الأخيرتين
Sputnik
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، استمرار المملكة في تأدية دورها الديني التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وقال عبدالله الثاني خلال لقائه شخصيات سياسية وإعلامية، إن هناك حملة للتشكيك في الأردن ومؤسساته خلال آخر سنتين، مؤكدا أن "التنسيق الأردني مع الفلسطينيين والأطراف الدولية مستمر".

يتبع..

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