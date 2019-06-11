المعارضة السودانية توقف العصيان وتسمي رئيس الحكومة

أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير رفع العصيان المدني اعتبارا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.

وقال المصدر لـ"RT": "الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض الذي قال إنه لم يكن مباشرا".

وأوضح المصدر أن "الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم ستعمل على إطلاق قياديين في قوى التغيير وهما محمد عصمت وعادل المفتي اليوم".

وفيما يتعلق بترتيبات "قوى الحرية والتغيير" بشأن الحكومة، قال المصدر إن "الحرية" اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة، ونفى تماما توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقا للمقترح الإثيوبي الذي اقترح مجلسا سياديا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية".

وأضاف المصدر: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".

المصدر: RT