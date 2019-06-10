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بالصور.. مدير عام الأمن العام التقى نزار زكا في طهران على أن يصلا غدا إلى لبنان

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بالصور.. مدير عام الأمن العام التقى نزار زكا في طهران على أن يصلا غدا إلى لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدير ​الأمن العام اللبناني​ ​اللواء عباس إبراهيم​، التقى اليوم الاثنين، السجين اللبناني نزار زكا​ في طهران، وسيصلان معا غدا الثلاثاء إلى بيروت.

وتوجه اللواء إبراهيم يوم أمس الأحد إلى ​طهران​، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين لإنهاء الترتيبات التي أدت إلى الإفراج عن زكا​ من سجنه في إيران.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن اللواء إبراهيم أطلع رئيس الجمهورية اللبنانية ​ميشال عون​، على تفاصيل اللقاءات التي عقدها في إيران.

وكانت صحيفة "صبح نو" الإيرانية، ذكرت أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله هو من أقنع الإيرانيين بالإفراج عن زكا، المحكوم بالتجسس في إيران.

ويحمل زكا الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، وعمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران منذ 18 سبتمبر 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله هناك بتهمة أمنية وحكم عليه فيها بالسجن 15 سنة.

بالصور.. مدير عام الأمن العام التقى نزار زكا في طهران على أن يصلا غدا إلى لبنان
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المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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