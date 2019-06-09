الجيش السوري يوسع عملياته على خطوط إمداد "النصرة" في ريفي حماة وإدلب

وسع الجيش السوري نطاق عملياته على خطوط إمداد الجماعات الإرهابية المسلحة، في محور بلدات تل ملح وجبين والجلمة.

وشمل القصف تحصينات "جبهة النصرة" في كفر زيتا والنقير وأرينبة بريفي حماة وإدلب.

وذكرت وكالة "سانا"، أن الإرهابيين تحملوا خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

وأشارت الوكالة، إلى أن وحدات الجيش السوري، على خطوط القتال، تمكنت من رصد تحركات مسلحي "جبهة النصرة" و"كتائب العزة" على محور تل ملح وجبين والجلمة شمال مدينة محردة بالريف الشمالي الغربي، وهاجمتهم بالمدفعية والصواريخ، وخلفت في صفوفهم الكثير من القتلى والجرحى، مع تدمير أعداد من الآليات المزودة برشاشات.

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وهاجم الجيش السوري كذلك، مقرات ومنصات إطلاق صواريخ في بلدة كفر زيتا على تخوم ريف إدلب الجنوبي.

وفى ريف إدلب الجنوبي، قصف الجيش السوري بشكل كثيف، تحصينات "جبهة النصرة" في قريتي النقير التابعة لناحية خان شيخون وأرينبة بمنطقة أريحا، ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم.

ودمرت وحدات الجيش العاملة في محور ريف حماة الشمالي أمس بضربات دقيقة العديد من سيارات الدفع الرباعي والمصفحات والمفخخات التي استخدمتها المجموعات الإرهابية في هجومها على محور تل ملح وكفرهود بريف حماة الشمالي وأوقعت العديد من القتلى في صفوفها.

المصدر: "سانا"