السيسي يبحث مع أفورقي ملفات القرن الإفريقي والسودان والصومال

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، في القاهرة نظيره رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، الذي وصل مصر في زيارة رسمية.

وخلال اللقاء، رحب السيسي بضيفه، وأشار إلى العلاقات الوثيقة بين الدولتين.

وأكد الرئيس المصري، حرص بلاده على استمرار هذه العلاقات بنفس التميز والقوة، وكذلك ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الإفريقية بشكلٍ عام، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأشار السيسي إلى أهمية مواصلة تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين، في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى إريتريا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

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من جانبه، أكد الرئيس الضيف أفورقي، على أهمية دور مصر، في مجال دفع التنمية وصون السلام والأمن في القارة الإفريقية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات.

وأعرب عن تقديره للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، ودعم القاهرة لأسمرة خلال المرحلة الماضية.

المصدر: RT