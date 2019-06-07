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الكرملين يؤكد التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية

أخبار العالم العربي

الكرملين يؤكد التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية
Sputnik Sergei Guneev
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أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.

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وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "إنترفاكس" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي، إن التحضير للزيارة جار، لكن موعدها لم يتحدد بعد.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.

المصدر: "إنترفاكس"

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