يشارك علماء من إسرائيل مع نظرائهم من بعض الدول العربية، في مبادرة لإنقاذ الشعب المرجانية في البحر الأحمر، ضمن مركز سويسري متخصص في مجال المحيطات والبيولوجيا وعلم الجينات والبيئة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس أن باحثين إسرائيليين انضموا إلى باحثين من دول عربية، للمشاركة في مركز أبحاث سويسري متخصّص في إنقاذ الشعب المرجانية في البحر الأحمر".

وأضافت الصحيفة: "يبحث المركز الذي افتتح حديثا في إمكانية صمود الشعب المرجانية أمام التهديدات المناخية العالمية والمحلية، ويشارك فيه باحثون إسرائيليون من جامعة بار إيلان ومعهد أبحاث البحار في مدينة إيلات بمشاركة باحثين من الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن والسودان وجيبوتي".

وبحسب الصحيفة فإن "المعهد التكنولوجي الحكومي السويسري عمل وسيطا بين الأطراف لتحقيق التعاون المشترك، خاصة مع الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومنها السودان والسعودية، وستمثل الأردن محطة الأبحاث في مدينة العقبة، وتمثل السعودية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا وستضم المجموعة باحثين مختصين في مجال المحيطات والبيولوجيا وعلم الجينات والبيئة وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة".

وأفادت الصحيفة بأن "مركز الأبحاث سيبحث مجتمع الشعب المرجانية في البحر الأحمر، وسيراقب تنوّعها البحري، بالتركيز عبر متغيّرات مثل الزراعة، والتحضر والاصطياد غير القانوني والنفايات الصناعية".

المصدر: وكالات