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الولايات المتحدة تدين استهداف المتظاهرين في السودان

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تدين استهداف المتظاهرين في السودان
AFP ASHRAF SHAZLY
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دانت الخارجية الأمريكية فض الاعتصام في الخرطوم بالعنف، واصفة إياه بـ "هجوم قاس" على المحتجين السلميين ودعت السلطات العسكرية في السودان إلى حماية الشعب.

وكتب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "ندين هجوم العسكر السودانيين على المحتجين السلميين في الخرطوم".

ووصف مساعد الوزير فض الاعتصام بـ "هجوم قاس ومنسق... يشبه أسوأ تجاوزات نظام (عمر) البشير".

وأضاف: "ندعو السلطات العسكرية السودانية إلى كبح جماح تلك القوات التي ترتكب التجاوزات وحماية شعب السودان"، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تتعارض مع تصريحات الحكام العسكريين حول أنهم معنيون بالتفاوض من أجل الانتقال إلى الحكم المدني وتدل على ضرورة اتفاق عاجل مع قوى "الحرية والتغيير" على الانتقال إلى حكومة مدنية مؤقتة.

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وقال: "نحن نقف إلى جانب المحتجين السلميين في السودان"، مشيرا إلى أن الطريق إلى الاستقرار والشراكة مع الولايات المتحدة يكون عبر حكومة مدنية.

وخلص إلى القول إن "الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل في سبيل الشعب بدلا من مجلس عسكري استبدادي يعمل ضده".

ويأتي ذلك بفض القوات الأمنية السودانية الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا، حسب معطيات لجنة أطباء السودان المركزية وقوى "الحرية والتغيير".

المصدر: RT

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