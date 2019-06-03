السفارة الأمريكية في الخرطوم تدعو لوقف العنف ضد المعتصمين

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الاثنين، إلى وقف العنف ضد المعتصمين، وحملت المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن مقتل وجرح عدد من المدنيين خلال محاولة قوات الأمن فض الاعتصام.

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وكتبت السفارة على "تويتر": "هجمات قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين والمدنيين الآخرين خاطئة ويجب أن تتوقف"، محملة المجلس العسكري الانتقالي كامل المسؤولية عن سقوط القتلى والجرحى.

Sudanese security forces' attacks against protesters and other civilians is wrong and must stop. Responsibility falls on the TMC. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) 3 июня 2019 г.

وقتل 9 أشخاص وأصيب العشرات من المعتصمين اليوم الاثنين في العاصمة السودانية الخرطوم، حسب لجنة أطباء السودان المركزية، جراء الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن التي حاولت فض الاعتصام بالقوة، كما ذكرت وسائل إعلام.

المصدر: RT