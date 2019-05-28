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شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

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شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية
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سلمت السلطات الليبية مساء الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، للسلطات المصرية، بعد وقوعه في قبضة الأمن الليبي منذ عدة أشهر.

ووصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها الإرهابي المذكور في قبضة القوات الخاصة المصرية.

شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

وألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على الإرهابي هشام عشماوي في شهر أكتوبر الماضي وهو ضابط فصل من القوات المسلحة المصرية عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات العسكرية الإرهابية ضد مصر وليبيا.

شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

ويعد عشماوي "أمير المرابطين" والقيادي في تنظيم القاعدة، من مواليد 1978 وكنيته (أبو عمر المهاجر)، المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في القوائم المصرية، وأعلن ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتحالف مع كتائب أبو سليم وكون مجلس شورى مجاهدي درنة في عام 2015.

المصدر: RT

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