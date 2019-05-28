شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

سلمت السلطات الليبية مساء الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، للسلطات المصرية، بعد وقوعه في قبضة الأمن الليبي منذ عدة أشهر.

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لحظه وصول هشام عشماوى مطار القاهره pic.twitter.com/d2zON580rR — youssef el zamalkawy (@ahlalalm1999) May 28, 2019

ووصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها الإرهابي المذكور في قبضة القوات الخاصة المصرية.

وحوووش القوات الخاصه بالقوات المسلحه

تؤتى بالارهابى هشام عشماوى الى مصر لينال عقابه#كله_حيتحاسب



pic.twitter.com/biweLpV3De — حرب وجود (@ahmedamara37) May 28, 2019

وألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على الإرهابي هشام عشماوي في شهر أكتوبر الماضي وهو ضابط فصل من القوات المسلحة المصرية عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات العسكرية الإرهابية ضد مصر وليبيا.

ويعد عشماوي "أمير المرابطين" والقيادي في تنظيم القاعدة، من مواليد 1978 وكنيته (أبو عمر المهاجر)، المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في القوائم المصرية، وأعلن ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتحالف مع كتائب أبو سليم وكون مجلس شورى مجاهدي درنة في عام 2015.

المصدر: RT