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الخطوط الجوية السعودية تكشف ملابسات إعاقة طائرتها في السودان

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الخطوط الجوية السعودية تكشف ملابسات إعاقة طائرتها في السودان
Reuters Romeo Ranoco
إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية - أرشيف
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كشفت الخطوط الجوية السعودية ملابسات إعاقة إحدى طائراتها في مطار بورتسودان من قبل متظاهرين اقتحموا أرض المطار.

وذكرت الخطوط السعودية في بيان لها، أن "طائرتها من طراز (بوينغ A320) وصلت بسلام إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلتها رقم (SV464)، والتي تصادف وجودها مع اقتحام مجموعة من الأفراد ساحة المطار بطريقة غير نظامية".

وأضاف البيان أن "بعض المتظاهرين حاولوا إعاقة الحركة في المطار ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة ساعتين".

وأكدت الخطوط السعودية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر متظاهرين يقتحمون المطار ويعيقون الطائرة عن الإقلاع.

المصدر: وكالات

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