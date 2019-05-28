كشفت الخطوط الجوية السعودية ملابسات إعاقة إحدى طائراتها في مطار بورتسودان من قبل متظاهرين اقتحموا أرض المطار.

وذكرت الخطوط السعودية في بيان لها، أن "طائرتها من طراز (بوينغ A320) وصلت بسلام إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلتها رقم (SV464)، والتي تصادف وجودها مع اقتحام مجموعة من الأفراد ساحة المطار بطريقة غير نظامية".

الخطوط السعودية تكشف حقيقة إعاقة طائرتها في مطار بورتسودان #عكاظ#عاجلhttps://t.co/QITkKpGJKf — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وأضاف البيان أن "بعض المتظاهرين حاولوا إعاقة الحركة في المطار ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة ساعتين".

وأكدت الخطوط السعودية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.

إقرأ المزيد

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر متظاهرين يقتحمون المطار ويعيقون الطائرة عن الإقلاع.

المصدر: وكالات