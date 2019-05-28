سودانيون يعترضون طائرة سعودية بمطار الخرطوم

نشرت صحيفة "الوئام" السعودية مقطع فيديو، لمجموعة من السودانيين، قالت إنها تعترض طائرة الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، في مطار بورتسودان، في العاصمة الخرطوم.

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وأعلنت مجموعة من الطيارين السودانيين، إضرابا أمس الاثنين، اعتراضا على ما أسمته "مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين".

من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام سودانية ومواطنون، اليوم الثلاثاء، أن حركة الطيران المحلي والدولي تنساب بشكل عادي في مطار الخرطوم الدولي، مع بدء تنفيذ قوى "الحرية والتغيير" إضرابها العام.

وتمضي حركة الطيران عادية دون تعطيل أو إلغاء أو تأجيل أي من الرحلات المدرجة في جدول السفريات المحلية الداخلية والخارجية، ولم يصدر أي تصريح من الجهات المسؤولة في هيئة الطيران المدني بما يفيد عن إلغاء أو تأجيل لأي رحلات مدرجة.

المصدر: "الوئام"+ RT