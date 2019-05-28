السودان.. انسيابية حركة الطيران في مطار الخرطوم

أكدت وسائل الإعلام السودانية ومواطنون، أن حركة الطيران المحلي والدولي تنساب بشكل عادي في مطار الخرطوم الدولي، مع بدء تنفيذ قوى "الحرية والتغيير" إضرابها العام.

إقرأ المزيد

وحسب شهود عيان يسكنون في أحياء قريبة من مطار الخرطوم، فإن "حركة الطائرات لم تنقطع عن المطار الدولي".

وتمضي حركة الطيران عادية دون تعطيل أو إلغاء أو تأجيل أي من الرحلات المدرجة في جدول السفريات المحلية الداخلية والخارجية، ولم يصدر أي تصريح من الجهات المسؤولة في هيئة الطيران المدني بما يفيد عن إلغاء أو تأجيل لأي رحلات مدرجة.

وكان مصدر مسؤول في "مصر للطيران" المصرية، أشار إلى أن الشركة قررت إلغاء رحلتين جويتين إلى السودان نظرا للأحداث الجارية هناك.

وأخطرت سلطة الطيران المدني المصري، في 11 أبريل الماضي، جميع شركات الطيران الوطنية بحظر تسيير الرحلات إلى المطارات السودانية، فور إعلان الجيش السوداني عزم البشير، قبل أن تعيد تسييرها في وقت لاحق.

المصدر: RT + سونا