صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران المصرية، بأنه تقرر إلغاء رحلتين جويتين إلى السودان نظرا للأحداث الجارية هناك.

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وأوضح المصدر أنه تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقمي MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

وأضاف: "يتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن".

وكانت سلطة الطيران المدني المصري، قد أخطرت جميع شركات الطيران المصرية بحظر تسيير الرحلات إلى المطارات السودانية في 11 أبريل الماضي فور الإعلان عن الانقلاب في الخرطوم، قبل أن تعيد تسييرها في وقت لاحق.

المصدر: RT