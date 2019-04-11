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مصر تحظر الرحلات الجوية إلى السودان

أخبار العالم العربي

مصر تحظر الرحلات الجوية إلى السودان
Globallookpress
علم مصر
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أخطرت سلطة الطيران المدني المصري، جميع شركات الطيران المصرية، بحظر تسيير الرحلات إلى المطارات السودانية.

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مطار القاهرة
السلطات المصرية تعلق الرحلات من مطار القاهرة إلى الخرطوم

وأشارت سلطة الطيران، أنه يجب أن يتم تنفيذ إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل.

ويأتي قرار سلطة الطيران المدني المصري في إطار الظروف الحاصلة في السودان، لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية.

وأوقفت شركة مصر للطيران رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم بدءا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك إثر إغلاق السلطات السودانية للمجال الجوي السوداني ظهر اليوم أمام حركة الملاحة الجوية.

المصدر: أخبار اليوم

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