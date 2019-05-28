روسيا: "النصرة" شكلت جناحا لفبركة هجمات كيميائية في إدلب

أكدت روسيا أن قيادة التشكيلات الإرهابية في منطقة إدلب السورية تواصل العمل لفبركة هجمات كيميائية بزعم أنها نفذت من قبل الحكومة، وذكر أنهم شكلوا "جناحا كيميائيا" خاصا لهذا الهدف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا: "يثير لدينا قلقا خاصا سعي قادة الإرهابيين إلى استغلال مواد مفبركة من أجل تصعيد الوضع، بما في ذلك المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية".

وأضاف فيرشينين: "تفيد المعلومات المتوفرة بأنه تم، ضمن تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، تشكيل هيكل خاص أطلق عليه اسم الجناح الكيميائي من أجل فبركة هجمات كيميائية".

وسبق أن اتهمت وسائل إعلام موالية للمسلحين الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في مدينة كباني شرق محافظة اللاذقية يوم 19 مايو، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس هذه المعلومات، مؤكدة عزمها الرد على هذا الهجوم حال ثبوت هذه التقارير، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل روسيا من تحضير الإرهابيين استفزازات كيميائية جديدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

المصدر: وكالات