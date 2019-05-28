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إسقاط الجنسية عن مواطنين جدد في مصر

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إسقاط الجنسية عن مواطنين جدد في مصر
Globallookpress
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وافق وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، اليوم الثلاثاء، على تجنيس 22 مصريا بجنسيات أجنبية، وإسقاط الجنسية المصرية عنهم.

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وجاء قرار وزير الداخلية المصري، أمس الاثنين، بعد أن قرر الموافقة على تجنيس 20 مصريا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسياتهم المصرية، فيما أسقط الجنسية عن 44 آخرين بعد الموافقة على تجنيسهم بجنسيات أخرى.

وتمتلك مصر قانونا صارما فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

المصدر: الوطن

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