المسلحون يقصفون بلدة قمحانة ومدينة سلحب في ريف حماة الشمالي

قصف مسلحون بقذائف صاروخية بلدة قمحانة ومدينة سلحب في ريف حماة الشمالي الواقع ضمن منطقة "إدلب" منزوعة السلاح.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية أن إرهابيين ينتشرون في قرى وبلدات أقصى الريف الشمالي لمحافظة حماة اعتدوا بـ 3 قذائف صاروخية على بلدة قمحانة الواقعة إلى الشمال من مدينة حماة ما تسبب بأضرار مادية، كما طال قصف المسلحين مدينة سلحب.

وأصيب يوم الأحد مدنيان أحدهما من كوادر مشفى السقيلبية ووقعت أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات جراء قصف المجموعات الإرهابية بنحو 22 صاروخا على مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة الشمالي الغربي.

المصدر: سانا